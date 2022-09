Mask Singer 4 : qui se cachait sous l'Ours, le personnage détesté par Kev Adams ?

L'épisode 6 de Mask Singer 4, diffusé ce mardi 27 septembre 2022, était plein de surprises ! Les enquêteurs ont dû mener une enquête express pour démasquer le Chat, la deuxième star internationale de la saison après David Hasselhoff et son costume de Cobra. Tout le monde a eu la bonne surprise de découvrir que c'était Tori Spelling, la célèbre actrice de la série culte Beverly Hills, qui était cachée sous le masque.

En parallèle de cette découverte, l'enquête classique s'est poursuivie avec 5 candidats toujours en course : l'Elephant, la Tortue, le Singe, l'Ours et la Mariée. Du côté du jury, après leurs prestations, le suspense est resté entier sur l'identité de la Tortue et de la Mariée, tout le monde a commencé à se mettre d'accord sur le Singe. Concernant l'Ours et l'Elephant, ils les ont grillés il y a bien longtemps, et Laurent Ruquier n'a rien arrangé en balançant leurs noms dans Les Grosses Têtes sur RTL.

L'Ours éliminé, Kev Adams fou de joie !

C'est finalement L'Ours, qui a été éliminé et donc démasqué, à la plus grande joie de Kev Adams, qui ne peut pas le voir depuis qu'il a intégré l'aventure en cours de route. L'humoriste aurait même été odieux avec lui tout le long du tournage. "Pour cette saison 4, c'était le pompon. Il a été odieux avec certains candidats, surtout avec celui qui se cache sous le costume de l'ours. On a évité le clash parce que celui-ci n'a pas répondu, mais Kev a été d'un irrespect sans nom à son égard. Avec les autres jurés, ça n'a pas matché non plus, comme avec ceux des autres années au final !", aurait confié un membre de l'équipe de tournage à Public.