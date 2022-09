Mask Singer 4 : qui se cachent derrière l'Ours et l'Éléphant ? Gros fail, les identités des deux stars dévoilées par erreur

Par Mathis Ferrut Journaliste people, télé, télé-réalité Passionné par le monde des médias depuis son plus jeune age, la télévision n’a aucun secret pour lui. Loft Story, Star Academy, Secret Story, les Ch’tis, les Marseillais… Il est une véritable encyclopédie de la télé-réalité. Il est aussi un fan de sport (particulièrement de football et du Paris Saint-Germain) et de musique. Il écoute de tout et ses playlists en surprennent plus d’un !

On a déjà pu voir 5 épisodes de Mask Singer 4 et il ne reste plus que 5 costumes dans la course : la Mariée, le Singe, la Tortue, l'Ours et l'Éléphant. Si beaucoup d'indices ont été révélés et que les téléspectateurs ont déjà des théories concernant l'identité de certaines stars, les noms de ces célébrités n'ont pas encore été officiellement dévoilés, dans le but de garder le suspens. Mais c'était sans compter sur Laurent Ruquier qui a balancé quelles stars se cacheraient sous deux costumes dans Les Grosses Têtes sur RTL.