"Totalement injuste", "Ils m'ont sorti comme un malpropre"... Les internautes mais aussi Laurent Maistret ragent face à son élimination dans Mask Singer

"Qu'est-ce que c'est has been, cette galanterie old school ! On ne garde un candidat ni pour son genre ni pour la parité dans une émission, mais parce qu'il a été le meilleur. Et le chevalier était bien meilleur", "Honnêtement, pourquoi faire ça ? On choisit sur le talent pas sur le sexe de la personne 🙄", "Ça parle d'égalité homme femme h24, et là le chevalier est dégagé juste parce que c'est un homme... Je sais plus quoi dire devant tant de conneries", peut-on lire, entre autres, sur le réseau social...

Heureusement, Camille Combal pourrait faire une exception et Laurent Maistret devrait pouvoir revenir faire la chorégraphie qui lui a demandé tant de travail au cours de la saison, mais hors compétition !