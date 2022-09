Mask Singer 4 : qui est le Viking ? L'enquêteur mystère a été démasqué, et il avait déjà participé

Les enquêteurs (sauf Chantal Ladesou) et Camille Combal avaient vu juste : c'est Francis Huster qui se cachait derrière le Viking ! Eh oui, le célèbre acteur de cinéma et comédien de théâtre est l'enquêteur mystère. Celui qui était dans le costume du Pharaon et a été éliminé la semaine dernière est de retour, cette fois-ci pour aider Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc dans leur enquête.