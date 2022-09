Mask Singer 4 : qui est l'Ours, le nouveau personnage avec qui Kev Adams aurait été odieux ?

Après avoir démasqué la première star internationale de la saison cachée sous le cobra, David Hasselhoff, Mask Singer 4 est de retour avec un épisode exceptionnel ! Alors qu'ils ne sont plus que 7 costumes en compétition : le Pharaon, la Mariée, l'Éléphant, que les internautes ont déjà grillé, le Singe, le Chevalier, la Tortue et le Dalmatien, un 8e personnage tente d'intégrer l'aventure : l'Ours. Il sera systématiquement en ballotage et devra être sauvé au détriment de deux autres célébrités pour pouvoir intégrer définitivement le jeu.

"On a évité le clash"

Un parcours semé d'embûches donc, d'autant plus que d'après nos confrères de Public, Kev Adams aurait été odieux avec lui lors du tournage. "Pour cette saison 4, c'était le pompon. Il a été odieux avec certains candidats, surtout avec celui qui se cache sous le costume de l'ours. On a évité le clash parce que celui-ci n'a pas répondu, mais Kev a été d'un irrespect sans nom à son égard. Avec les autres jurés, ça n'a pas matché non plus, comme avec ceux des autres années au final !", leur aurait confié un membre de l'équipe de tournage.

Les indices sur l'Ours

Pour le moment, aucun indice n'a été dévoilé, mais il porte une toque de cuisine, un tablier et des couverts... Un indice sur son métier ?