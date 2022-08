Mask Singer 4 : qui est l'Éléphant ? Les indices et théories sur son identité

Mask Singer 4 a débarqué sur TF1 ce mardi 23 août 2022 avec son lot de nouveautés ! Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir un jury totalement remanié. Si Kev Adams est toujours là, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet ont été remplacés par Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff-Panacloc. Le public a également pu découvrir 6 des 12 magnifiques nouveaux costumes de l'émission : le Dalmatien, le Bébé, la Souris, Le Pain d'épices, le Pharaon et l'Éléphant.

Durant ce premier épisode deux d'entre eux ont malheureusement déjà quitté l'aventure : le Bébé et le Pain d'épices, qui cachaient respectivement Marianne James et Frédéric Diefenthal. Deux autres ont particulièrement attiré l'attention : le Pharaon et ses indices qui mettent tout le monde d'accord et l'Éléphant dont l'identité ne fait que très peu de doute...

Tous les indices mènent à la même personne

- Des millions de personnes aiment ce qu'il fait.

- Il affirme qu'il "ne touche plus Terre, comme Thomas Pesquet", ce qui lui fait un autre point commun avec lui, tout comme avec Kev Adams.

- Les réseaux sociaux ont changé sa vie et il a battu des records mais il n'est pas un "geek".

- C'est un chanteur professionnel.

- Il a reçu sa plus grosse récompense à Cannes.