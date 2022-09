"Ils ont mis le budget cette année" : Mask Singer 4 a révélé sa deuxième star internationale, les internautes valident complètement

Mask Singer 4 était de retour ce mardi 27 septembre sur TF1 avec un prime exceptionnel. Après l'élimination du Chevalier, incarné par Laurent Maistret, la semaine dernière, ils n'étaient plus que 5 costumes en course dans la compétition : la Tortue, L'Ours, L'Elephant, le Singe et la Mariée. C'est finalement l'Ours qui a été démasqué et, comme annoncé par Laurent Ruquier, il cachait bien Christophe Beaugrand.

Mais cette semaine, l'épisode a surtout été marqué par la présence du Chat, la deuxième star internationale de la saison après David Hasselhof déguisé en Cobra lors du 3e prime. Pour découvrir son identité, les enquêteurs n'ont eu à leur disposition que deux magnétos indices et une seule performance vocale.

Des indices flagrant

Lors du magnétos de présentation, beaucoup d'indices ont rapidement mis les enquêteurs sur la piste d'une actrice de la série Beverly Hills. On a notamment pu voir un gâteau d'anniversaire avec indiqué 10 ans et le nombre : 90210. "Je ne suis pas un chat de gouttière, un chat d'intérieur qui aime ronronner et profiter de sa maison avec ses nombreux chatons. J'ai grandi dans un très joli chez moi, très joli quartier que vous connaissez très bien même si c'est très loin. Mais c'est la magie de la télé, une ville à plus de 9000 kilomètres de chez vous peut devenir si familière. Vous connaissez si bien mon quartier, c'est comme si il avait été jumelé avec le votre. Vous connaissez aussi mes amis, à une époque, ma bande et moi faisions tellement partie de votre vie que nous avons influencé de grandes décisions. Oui, grâce à nous, un nom a fait un bond de popularité de + de 2000% devenant aussi courant que Martin", a également déclaré le Chat.

Tori Spelling dans Mask Singer

Après sa prestation, le Chat a rapidement été se faire démasquer et on a découvert que Tori Spelling, qui interprétait Donna Martin dans la série culte, était bien cachée sous le costume. Et visiblement, sa présence a ravi les internautes !