Marwa (Les Apprentis aventuriers 5) taclée sur son nez : "C'est à cause de vous que les gens retapent toute leur gue*le"

Les Apprentis aventuriers 5, ça continue tous les jours. Marwa et Kelegh, révélés dans Les Princes et les princesses de l'amour 5, sont toujours en compétition dans l'émission de W9. Mais sur les réseaux, la candidate est souvent victime de critiques sur son physique. Des internautes l'ont notamment clashée sur son nez et ça ne passe pas ! Sur Instagram, Marwa a décidé de répondre et c'est très cash.

Sur les réseaux sociaux, les fans de télé-réalité vont souvent un peu trop loin. Beaucoup n'hésitent pas à critiquer le physique des candidats et des candidates. Si certains critiquent quand les stars font trop de chirurgie (comme avec Jessica Thivenin qui avait répondu aux haters), d'autres s'en sont pris à Marwa... en lui demandant de se faire refaire le nez. Oui, vous avez bien lu. Marwa critiquée pour son nez sur les réseaux, elle répond cash La co-équipière de Kelegh est très souvent visée par ce genre de messages haineux sur les réseaux, notamment en messages privés sur Instagram. Un peu énervée, la candidate des Apprentis aventuriers 5 a décidé de partager plusieurs messages de ce genre en stories, pour dénoncer ceux qui lui demandent de se faire refaire le nez. En plus de répondre poliment à certains, Marwa a décidé aussi de pousser un coup de gueule avec ses stories. "Vous êtes fatigants. Encore plus quand vous avez l'âge de ma mère sérieux" a commencé la candidate de l'équipe orange.

Les Apprentis aventuriers 5 : Marwa répond aux critiques des internautes sur son nez en stories sur Instagram

Les Apprentis aventuriers 5 : Marwa répond aux critiques des internautes sur son nez en stories sur Instagram