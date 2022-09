Marvin Tillière affiché en train de pleurer après une rupture ? Ridiculisé, il réagit à la vidéo... et se prend une menace violente

Ce n'est pas un secret, Marvin Tilliere a une relation complexe avec les femmes. Déjà condamné à six mois de prison avec sursis pour "harcèlement" et "menaces de mort" à l'encontre de son ex, Maeva Martinez, le candidat de télé-réalité - vu dans Secret Story 10 et Moundir et les apprentis aventuriers 4, a créé la polémique cet été pour des propos grossophobes.

"Les grosses qui mettent des leggins, arrêtez. Je l'ai déjà dit, mais vous ressemblez à des pots de confiture en train de déborder. (...) C'est horrible, j'ai envie de vomir", avait-il balancé en vidéo lors d'une story partagée sur Snapchat. La classe à l'état pur.

Le macho Marvin Tilliere filmé en train de pleurer ?

Une image de macho, sexiste et misogyne qu'il entretient donc régulièrement et qui, cette semaine, en a pris un sacré coup. Sur les réseaux sociaux, une femme en effet a partagé une étrange vidéo d'un certain Marvin. Le twist ? On peut l'apercevoir de dos, en train de pleurer au bord de son lit, après s'être fait quitter par cette mystérieuse demoiselle. "J'ai envie de rester avec toi (...) Je te kiffe", peut-on ainsi l'entendre déclarer entre deux sanglots.

Une vidéo ridicule (qui sent même un peu la mise en scène) qui a rapidement fait réagir les internautes. Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, nombreux sont ceux à s'être immédiatement moqués de lui et à se réjouir de ses malheurs. "Mdrrrr gros coup dur pour le FC costaud homme balèze" peut-on lire sur Twitter, ou encore, "Des grand snap où il menace tout le monde pour pleurer comme ça, c'est pas pro" et même, "Le gars qui fait le bonhomme qui insulte des mères et il pleure pour une meuf ?".