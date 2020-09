Marisol Nichols (Riverdale) agent infiltrée contre les pédophiles : son histoire adaptée en série

Marisol Nichols lutte contre la pédophilie

Marisol Nichols n'a pas dévoile tous ses secrets. Dans une longue interview accordée à Marie Claire, l'actrice de Riverdale a révélé être une agent infiltrée du FBI pour lutter contre le trafic sexuel, mais sa priorité est surtout d'aider à arrêter les pédophiles. Elle travaille sous couverture avec des agents des forces de l'ordre depuis plus de 6 ans maintenant.

Son rôle ? Servir d'appât pour attraper le plus de prédateurs sexuels possible. Sur des applications fréquentées par les pédophiles, Marisol Nichols se fait passer en premier lieu pour un parent proxénète et quand la conversation devient orale, elle joue le rôle d'un enfant donnant rendez-vous dans un motel à un pédocriminel : "ces types ressemblent à des gens normaux. Vous avez juste à prétendre que vous préparez des enfants pour avoir des relations sexuels avec eux", raconte l'interprète de Hermione Lodge dans Riverdale. Ca fait froid dans le dos. En tout cas, sa collaboration avec le FBI a permis d'arrêter de nombreux pédophiles durant ces dernières années.

Son histoire bientôt adaptée en série

Comme le révèle Deadline, Sony Pictures Television a acheté les droits pour adapter l'histoire de Marisol Nichols sur le petit écran : le projet de série n'en est qu'au développement pour le moment. L'actrice devrait d'ailleurs jouer dedans et en être la productrice : "dire que je suis plus que ravie par ce projet à venir est un euphémisme. Mes deux passions réunies en une seule. Un rêve devenu réalité", a annoncé Marisol Nichols, qui reste finalement dans Riverdale, sur Instagram.