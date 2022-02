Marie s'infiltre : ses fesses aux César 2022 ? Elle s'explique : "J'avais envie de mourir"

C'est ce vendredi 25 février 2022 que s'est tenue la 47ème cérémonie des César. L'occasion pour le film Illusions Perdues de repartir avec (presque) toutes les récompenses, pour Xavier Dolan de rendre un émouvant hommage à Gaspard Ulliel... et pour Marie s'infiltre de nous offrir le moment le plus gênant de l'année.

Marie s'infiltre montre ses fesses aux César, "j'avais envie de mourir"

Bien décidée à réveiller la salle, la vidéaste s'est en effet incrustée sur scène afin d'y dévoiler ses fesses et y réciter un poème digne d'une dissertation d'un enfant de 10 ans qui vient de découvrir le mot "cul". Une "performance" aussi malaisante que gênante qui n'a provoqué aucun rire parmi le public ou sur Internet, et qu'elle a tenté de défendre ce week-end lors d'une interview accordée à TVMag.

Interrogée sur ce happening dont on se serait bien passé, Marie s'infiltre a dans un premier temps révélé que tout avait été improvisé. "Impossible de préparer un truc comme ça, tellement la pression est grande. Rien que de re-penser à ce que j'ai fait hier devant toutes ces personnes...", a-t-elle ainsi confié, avant de préciser plus loin, "Sur le coup, j'avais envie de mourir ! Je ne regardais pas vraiment les visages, je fixais un point et j'ai attendu que ça passe." C'est "marrant", nous aussi.

La vidéaste s'explique sur son geste

Puis, à la question sur le message qu'elle voulait faire passer à travers ça, la vidéaste a tout simplement confié, "Je voulais offrir mes fesses pour un bon décoinçage de cul. C'est tellement coincé les César, hyper prout-prout c'est dommage". Autrement dit, elle voulait faire une bonne action : "On parle du métier le plus marrant du monde, où le ridicule est au coeur du métier. Franchement, hier, ce n'était pas marrant. La remise de prix est hyper sérieuse, les blagues sont écrites sur un prompteur... Ce n'est pas la France ça ! Moi, j'ai fait ce que j'ai pu." Malheureusement pour nous, ça n'était pas la meilleure des idées.

Et pour cause, si aujourd'hui Marie s'infiltre s'avoue fière de son geste aux César, "Même si le sketch n'est pas terrible, on s'en fout, c'est marrant. On est là pour rigoler. Je suis fière d'avoir fait ça. C'est un acte de liberté", on ne peut s'empêcher de regretter l'oubli de son humour au vestiaire avec son manteau. "Je ne trouve pas que j'ai été gênante. C'est le regard des autres qui est gênant. C'est fou de constater cette crispation", a néanmoins balayé l'actrice...

Mouais, réussir à rendre une cérémonie à dormir debout en un moment encore plus embarrassant, c'est le genre d'exploit dont on se serait bien passé.