Marie s'infiltre montre ses fesses aux César 2022, malaise absolu sur scène et sur Twitter

Quel est le point commun entre les mots suivants : "gêne", "malaise", "ridicule", "stupide", "lourdingue", "embarrassant", "pénible" ou encore "affligeant" ? La réponse est simple, ils semblent tous avoir été inventés pour décrire la carrière de Marie s'infiltre. Depuis ses débuts sur Internet, la vidéaste n'a en effet encore jamais réussi à provoquer le moindre sourire à partir de ses prestations, et ce n'est pas sa nouvelle "performance" aux César qui est venue améliorer son palmarès de la lose.

Marie s'infiltre instaure un malaise au César

Alors que la 47ème cérémonie des César était organisée ce vendredi 25 février 2022, Marie s'infiltre a étonnement réussi à s'inviter sur la scène entre deux remises de prix pour... y dévoiler ses fesses. Un hommage à Corinne Masiero qui était apparue nue l'an passé ? Difficile à dire. En revanche, ce que l'on sait, ce que son poème qu'elle nous a ensuite fait subir était digne d'un texte écrit par un collégien de 11 ans à la récréation.

"Voici mon cu.rieux hommage à la cul.ture. Spectateur invain.cu, toi qui a survé.cu, je te montre mon cu.lot. Que tu sois convain.cu que je n'o.cu.lte rien dans ce clair obs.cu.re. C'était ma petite déclaration d'amour à moi, au cinéma et surtout à Louis Garrel que j'aime". Oui, si jamais vous souffrez de la canicule cet été, n'hésitez pas à revoir cet extrait capable de jeter un froid et de nous glacer le sang de malaise. Rien que d'y repenser, on a déjà des frissons.

Les téléspectateurs affligés par cette "performance"

Pour l'anecdote, alors que Marie s'infiltre a tenté d'expliquer son geste sur Facebook (spoiler : on n'a rien compris), "Mon hommage aux Cesar, ce grand conseil de classe du cinéma, où les élèves sont stressés, et attendent leur sort avec fausse décontraction, le string bien tendu. Cinéma français je t'aime, voici ma déclaration d'amour ridicule et embarrassante", les internautes ont de leur côté profité de Twitter pour pleurer leur incapacité à revenir en arrière qui leur aurait permis de pas avoir à subir ce moment, et à demander de la javel pour se laver les yeux après un happening si mauvais.