César 2021 : Corinne Masiero nue, port du masque polémique, bug de prompteur... Les moments forts

Un trou gênant mais amusant

On le sait, l'assemblée des César est réputée pour être froide et difficile à faire rire. De quoi mettre une pression supplémentaire sur les épaules des intervenants ? C'est possible. Fary, humoriste et acteur du film Tout simplement noir, s'est en effet distingué par un joli fail. Choisi pour remettre le César des meilleurs décors, Fary a eu du mal à réciter son petit sketch, la faute à un trou de mémoire et... un bug de prompteur. Une double lose qui a pourtant eu un effet positif : celui de faire rire la salle. Comme quoi, tout est possible.