Marie Garet avoue avoir annoncé sa mort : "C'était une façon de dire foutez-moi la paix"

Que s'est-il passé le 7 septembre 2020 ? Marie Garet est annoncée morte sur Instagram. Ce curieux message a fait le tour de la Toile et a bien évidemment provoqué la panique, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Son petit ami Dorian Baptiste a ensuite été accusé de violences conjugales et d'avoir laissé pour morte l'ex-candidate de télé-réalité le soir où tout a basculé. Des accusations démenties par Marie Garet et le patron d'un salon de coiffure, insulté et critiqué par des internautes.

"Je ne pensais pas du tout que ça allait prendre des dimensions comme ça"

Quelques jours plus tard, la gagnante de Secret Story 5 a confirmé avoir été hospitalisée et a dévoilé la vérité sur ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, Marie Garet et Dorian Baptiste sont toujours en couple malgré cette histoire. C'est d'ailleurs ensemble qu'ils ont accordé une interview à Sam Zirah. Une interview au cours de laquelle l'infirmière a avoué être à l'origine du post annonçant sa mort sur Instagram : "C'était une façon de dire j'en ai ras-le-bol, foutez-moi la paix, maintenant, lâchez-moi. C'est difficilement supportable d'être reconnue en permanence. Ca me dessert trop dans ma vie."

Marie Garet a ensuite confié : "Tous les événements qu'il y a eu dans ma vie récemment, entre mon accident de voiture, le décès de mon père, tout ça, j'en ai eu ras-le-bol. J'avais encore été reconnue cette soirée-là, on s'est pris la tête en plus à ce moment-là. (...) Aucunement j'ai voulu faire du buzz. Je ne pensais pas du tout que ça allait prendre des dimensions comme ça. C'est vrai qu'il s'est cassé quelque chose en moi depuis un certain temps."

"J'ai déjà pensé à changer de nom"

L'ex-candidate des Anges 4 et 5 a aussi révélé qu'elle a déjà pensé à changer d'identité : "J'ai déjà pensé à changer de nom. J'aimerais tout quitter, me refaire un passeport, une carte d'identité et que tout mon passé soit effacé. Je regrette aucunement ce que j'ai fait, mais c'est cette image publique qui devient lourde. (...) Ce soir-là, j'ai fait un peu à l'apéro, il y a eu cette dispute et j'ai disparu."