Marie Garet toujours en couple avec son petit ami Dorian : insulté et critiqué, il répond cash

Le 7 septembre 2020, Marie Garet a été annoncée morte ! Quelques heures plus tard, le blogueur Aqababe a balancé que l'ex-candidate de télé-réalité aurait en réalité été emmenée à l'hôpital en urgence après avoir été battue et laissée pour morte par son petit ami Dorian Baptiste. Une version que Marie Garet et son compagnon ont démenti. L'infirmière a d'ailleurs livré toute la vérité au sujet de son hospitalisation tout en précisant qu'elle n'a pas été victime de violences conjugales.

"Je ne suis à la recherche d'aucune notoriété et d'aucun buzz"

Cette histoire a quand même affecté son couple et pour le bien de sa relation, elle a préféré prendre ses distances : "On est en contact, je lui ai fait comprendre que j'avais besoin de me reposer." Depuis, les amoureux sont toujours en couple et tout semble être reparti comme au premier jour entre eux. Dorian Baptiste n'hésite d'ailleurs pas à afficher son bonheur avec Marie Garet sur Instagram, ce qui lui vaut quelques messages de la part des haters : "Le pervers narcissique dans toute sa splendeur", "tu comptes la tabasser à nouveau" ou encore "grosse m*rde".

Le père de trois enfants a tenu à répondre à ces insultes et critiques de manière assez cash : "Je ne suis à la recherche d'aucune notoriété et d'aucun buzz. Mon compte me permet juste de partager mon bonheur, ma vie! Rien d'autre ! Je vous demande donc de ne pas venir polluer mes publications svp ! J'ai ouvert mon compte parce que beaucoup me le demandaient, ce n'est donc pas dans le but que vous veniez y déverser votre venin ! Si vous m'appréciez suivez moi. Dans le cas contraire merci de rester à vos places. Je ne suis pas ici pour être jugé, Instagram n'est pas un tribunal. Merci de nous respecter Marie, ma famille et moi." Un message Instagram clair, net et précis.