Marie Garet toujours en couple avec son petit ami après les accusations ?

Alors que Marie Garet semblait enfin vivre une vie paisible, le cauchemar a recommencé pour elle lorsqu'elle a été annoncée morte sur Instagram. Le blogueur Aqababe a rapidement démenti cette version en affirmant que l'ex-candidate de télé-réalité avait été hospitalisée après avoir été "massacrée et laissée pour morte" par son petit ami Dorian Baptiste. Des accusations démenties par le principal intéressé et par Marie Garet, qui a d'ailleurs enfin raconté ce qui lui est arrivé le soir où elle a été emmenée aux urgences.

Marie Garet toujours en couple avec Dorian Baptiste

C'est sur le plateau de Star Mag qu'elle a confié : "Ce soir-là, il ne s'est rien passé de plus que d'habitude en fait. Je me suis pris la tête avec mon compagnon, pas plus fort que d'habitude. Je n'ai pas voulu repartir avec lui parce que je n'avais pas envie de me disputer avec lui. (...) Et lui, ne voulant pas me laisser rentrer seule, m'a un peu tirée violemment par le bras."

Après cette histoire, Marie Garet a eu besoin de s'éloigner de Dorian Baptiste : "On est en contact, je lui ai fait comprendre que j'avais besoin de me reposer. Il n'est pas bien forcément. (...) De mon côté, l'amour est là." Aujourd'hui, la situation s'est arrangée entre eux comme l'a confirmé Dorian Baptiste sur Instagram en postant une photo d'eux avec le sourire aux lèvres : "Love in Paris", a-t-il écrit en légende. La gagnante de Secret Story 5 et son chéri sont donc toujours en couple malgré les accusations et la polémique !