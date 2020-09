Marie Garet morte ? Elle dément enfin et réagit aux rumeurs sur son hospitalisation

Depuis ce lundi 7 septembre 2020, les fans de Marie Garet sont inquiets. En cause : un post partagé sur sa propre page Instagram annonçant sa mort. Si certains assuraient qu'il s'agissait d'un piratage et que la gagnante de Secret Story 5 était bel et bien toujours en vie, le média StarMag annonçait toutefois qu'elle était hospitalisée, sans pour autant dévoiler les raisons de cet hospitalisation. Selon Aqababe, elle aurait été victime de violences conjugales et se trouverait actuellement "en soins intensifs dû au fait qu'elle s'est fait tabasser par son mec actuel".

Marie Garet tabassée par son petit ami ? Elle réagit

Une information qui a fait sortir Marie Garet du silence. Ce mardi 8 septembre, l'ex-candidate de télé-réalité a réagi pour la première fois sur Instagram. En légende du post qui l'annonçait morte, elle dément toutes les rumeurs à son sujet, sauf une : elle est bel et bien hospitalisée. "Je viens tout juste de récupérer mon compte et me réveille outrée. Tout ce qui est décrit ci avant et ci après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui mais pour des raisons qui ne regardent personne."

Elle veut porter plainte contre Aqababe

Agacée par les rumeurs colportées à son sujet, elle annonce vouloir porter plainte contre le célèbre blogueur. "Je démens donc tout ces propos calomnieux et irai dès ma sortie déposer plainte contre aqua bike qui n'en est pas à son premier coup d'essai avec moi et mon entourage. Je vous demanderai donc svp de respecter ma famille, les enfants qui sont comme les miens et ma personne vous qui m'avez toujours suivi et soutenue." Les raisons de son hospitalisation restent pour l'instant encore inconnues...