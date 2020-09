Marie Garet morte ? Non, mais elle serait à l’hôpital

Le post Instagram a eu un effet de choc ce lundi 7 septembre 2020 matin : Marie Garet a été annoncée comme étant morte sur son propre compte. "Marie est décédée cette nuit" peut-on lire de façon brutale, sans plus d'explication. Si certains internautes ont paniqué et se sont inquiétés pour la gagnante de Secret Story 5 et ancienne candidate des Anges, nombreux soupçonnent un piratage. Selon eux, cette annonce est fake et a été faite pour faire le buzz.

Marie Garet morte ?

Une hypothèse confirmée par certains de ses proches dont Catherine Brun, ex-candidate de Koh Lanta 6 et des Anges 4, qui assure sur Twitter l'avoir "eue au téléphone ce matin". La piste du piratage est donc à privilégier. Mais pourquoi Marie Garet n'a-t-elle pas réagi pour démentir elle-même ? Contactée par StarMag, l'ancienne candidate de télé-réalité a démenti la rumeur, avouant cependant avoir été hospitalisée, sans pour autant en dire davantage. Cette hospitalisation a-t-elle un rapport avec cette annonce ? Avec l'accident de voiture qu'elle a eu en décembre 2017 ? Ou alors avec la rumeur la disant enceinte ? Le mystère reste complet...