Marie Garet hospitalisée et "laissée pour morte" après s'être "fait tabasser" par son petit ami ?

Des informations à prendre évidemment avec des pincettes avant d'en savoir plus sur les circonstances de cette hospitalisation et sur l'état de Marie Garet. Dans le passé, la star du petit écran avait déjà eu vécu des histoires difficiles. Celle qui s'est dite "brisée par la télé-réalité", avait confié en 2014 avoir été sous l'emprise d'un pervers narcissique. "Il m'isolait de mes proches en les harcelant. Il fliquait mon téléphone, mon ordinateur. A mon insu, il me prenait en photo et enregistrait mes propos pour s'en servir contre moi. Il m'imposait aussi des rapports physiques après m'avoir empêchée de dormir une partie de la nuit." avait-elle confié à Closer.