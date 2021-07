Margot Robbie prête à faire ses adieux à Harley Quinn ? Cette petite phrase qui en dit long

En 2016, Margot Robbie rejoignait le DC Universe dans le rôle d'Harley Quinn dans le film Suicide Squad de David Ayer. Un rôle de méchante badass et délirante qu'elle a ensuite repris au cinéma dans Birds of Prey, sorti en 2020. Pas le temps de souffler, Harley Quinn sera de retour au ciné d'ici quelques semaines avec The Suicide Squad, sorte de suite (mais pas vraiment) au film sorti en 2016. Après 3 longs-métrages, Margot Robbie est-elle lassée de jouer Harley Quinn ?

Margot Robbie incertaine de la suite pour Harley Quinn

Pour l'instant, l'actrice n'a pas laissé entendre qu'elle en avait marre de jouer la méchante au cinéma. Mais Margot Robbie n'est pas pour autant certaine que le personnage fera son retour rapidement, après la sortie de The Suicide Squad en salles, le 28 juillet prochain. Interrogée sur la suite du personnage par Entertainement Weekly, la star confie : "Nous avons un peu tourné Birds of Prey et The Suicide Squad l'un après l'autre donc je me suis dit que j'avais besoin d'un break avec Harley car elle est fatigante. Je ne sais pas quand on la verra la prochaine fois. Je suis autant intriguée que vous".

Même si elle n'annonce pas la fin du personnage, Margot Robbie laisse cependant entendre qu'il n'y a pour le moment pas d'autres projets avec Harley Quinn en préparation. Pourtant, de nombreux fans du personnages espéraient un Birds of Prey 2. Sans oublier le projet autour de Gotham City Sirens, un spin-off de Suicide Squad annoncé en 2016 qui devait rassembler Harley Quinn, Catwoman ou encore Poison Ivy. Le projet est en pause depuis un moment et ça ne sent donc pas bon pour qu'il voit réellement le jour.