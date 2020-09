Mandibules, Aline, Parents d'élèves... les bandes-annonces immanquables de la semaine côté ciné

The Boys in the Band

Quand Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Hollywood...) ne fait pas de séries, il produit des films. Ainsi, dans le cadre de son partenariat avec Netflix, le talentueux créateur a décidé d'adapter la pièce de Broadway de Mart Crowley qui suit, le temps d'une soirée, une bande d'amis homosexuels dans les années 60 qui décident, à travers un jeu, d'assumer leurs sentiments et d'affronter un monde qui ne leur est pas encore totalement ouvert. Drôle, dramatique, puissant, vibrant, important... The Boys in the Band - porté par un casting 5 étoiles composé de Jim Parsons (The Big Bang Theory), Zachary Quinto (Heroes) ou encore Matt Bomer (FBI duo très spécial) s'annonce comme l'une des claques de cette fin d'année.

Sortie prévue : le 30 septembre 2020.