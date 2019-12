Maman, j'ai encore raté l'avion : la scène de Donald Trump censurée au Canada, le président réagit

Quand Donald Trump s'incruste dans Maman, j'ai encore raté l'avion

Chaque année à la période de Noël c'est la même chose, des millions de personnes regardent les films Maman, j'ai raté l'avion afin de se mettre dans l'ambiance. Une tradition qui fait le bonheur de tout le monde, même si le deuxième épisode réserve une drôle de surprise capable de gâcher les fêtes.

Souvenez-vous, alors que Kevin débarque accidentellement à New York, il se rend dans un hôtel de luxe afin de se loger. Et à cette occasion, il demande la direction à un inconnu qui n'est autre que... Donald Trump. Une apparition loin d'être surprenante à l'époque, l'actuel président des USA ayant toujours été une sorte de célébrité, mais qui ne fait plus rire du tout aujourd'hui de part sa politique menée dans le pays et le monde.

La scène coupée au Canada

Aussi, des téléspectateurs au Canada ont découvert avec surprise (et bonheur) que la scène en question avait été supprimée lors de la diffusion du film sur la chaîne CBC cette semaine. Un joli cadeau de Noël bonus qui a fait plaisir à des milliers de fans et qui a (presque) provoqué un incident diplomatique.

Tandis que Donald Trump Jr - le fils ainé, a considéré cette coupe comme "honteuse", le président a de son côté profité de Twitter pour déclarer : "J'imagine que Justin Trudeau [Premier ministre canadien, ndlr] n'a pas apprécié que je l'aie fait payer plus pour l'Otan ou le commerce", avant d'ajouter en blaguant : "Le film ne sera plus jamais le même ! (je plaisante)".

Une vraie censure ?

Alors, censure ou accident ? Ni l'un, ni l'autre. D'après Chuck Thompson - porte-parole de la chaîne CBC, cette décision n'est pas liée à la présidence de Donald Trump et a simplement été prise pour des questions pratiques : "Comme beaucoup de personnes se le demandent : Maman, j'ai encore raté l'avion est édité depuis des années par CBC. C'est ce qui arrive régulièrement avec les films adaptés pour le format télé. La scène avec Donald Trump fait partie des nombreuses autres scènes qui ont été coupées car elles n'avaient pas d'utilité pour l'intrigue. Ces modifications ont été faites dès 2014 [Donald Trump a été élu en novembre 2016, ndlr]."

Autrement dit, Donald Trump a simplement été coupé du film pour faire économiser du temps de vie aux téléspectateurs. Une raison tout à fait valable.