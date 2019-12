Macaulay Culkin : que devient le héros de Maman j'ai raté l'avion ?

Et il a aussi repris le chemin des studios de tournage le temps d'un film, Changeland de Seth Green. Macaulay Culkin y joue au côté de Brenda Song, avec qui il est en couple dans la vraie vie depuis 2017.

Avant ce retour sur grand écran, il avait connu une longue traversée du désert avec seulement quelques apparitions, notamment dans la série Will and Grace et le film Zoolander 2 ou des films méconnus comme Party Monster et Adam Green's Aladdin.