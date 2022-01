Malcolm : Frankie Muniz incapable de se souvenir de la série ? Sa mise au point sur sa mémoire

Des pertes de mémoire pour Frankie Muniz ?

En 2017, Frankie Muniz profitait de son passage dans l'émission Danse avec les stars (USA) pour faire une étonnante déclaration. A l'occasion d'un magnéto enregistré avant la grande finale de l'émission, le comédien - qui avait précédemment révélé avoir été victime de nombreuses commotions cérébrales par le passé, la faute à sa carrière de pilote automobile, assurait ne pas avoir énormément de souvenirs de ses années sur la série Malcolm.

"Beaucoup de personnes pensent que mes années les plus mémorables sont celles au début de Malcolm parce qu'elles m'ont permis de vivre énormément de rêves. J'ai pu faire tout ce que je voulais faire. Mais pour être honnête, je me souviens pas vraiment de tout ça, confiait notamment le comédien. Parfois j'ai l'impression que ce n'était pas moi. Ce n'est pas lié à un sentiment négatif par rapport à ça, c'est juste que je n'ai pas forcément de souvenirs." Un vrai regret pour Frankie Muniz, "Ça me rend un peu triste de ne pas réussir à avoir des souvenirs qui rejaillissent d'un coup", qui a malgré-lui lancé le début d'une énorme rumeur.

Le comédien fait une mise au point sur ses souvenirs

En effet, à la suite de cette déclaration, de nombreux internautes ont tout simplement imaginé que l'interprète de Malcolm était aujourd'hui sujet à de véritables pertes de mémoires régulières causées par ses différents traumatismes. Une rumeur qui n'a cessé de s'amplifier au fil des années et qui l'irrite au plus haut point. Aussi, après avoir longtemps gardé le silence à ce sujet, le comédien - qui était invité dans le podcast de Steve-O, a finalement tenu à s'expliquer sur son état de santé et les raisons de son manque de souvenirs.

Résultat ? Cette situation ne serait aucunement causée par ses commotions cérébrales ou par une quelconque maladie (il est victime de migraines occasionnelles, sans impact sur sa mémoire), mais serait simplement le fruit... de la logique : "J'ai longtemps réfléchi à la raison pour laquelle j'ai une mauvaise mémoire [sur Malcolm] et, évidemment, la raison la plus évidente au premier abord serait de dire 'C'est parce que j'ai eu des commotions'. (...) J'ai donc été voir des médecins, on s'y est attardés et aussi étrange que cela puisse paraître, je ne veux pas blâmer les commotions. Au contraire, je pense que c'est juste parce que [à l'époque] j'ai fait tellement de put*in de trucs. Donc c'est évident que je ne peux pas me rappeler de tout."

Et pour cause, entre le tournage de la série, ses différents projets cinématographiques (Cody Banks, Méchant Menteur), les voyages à travers le monde pour la presse, ses participations à différentes émissions... Frankie Muniz a vécu une adolescence extrêmement riche et mouvementée. "J'ai des souvenirs qui peuvent me venir en tête d'un coup, a-t-il ainsi précisé afin de rassurer ses fans. Mais le truc avec ma mémoire, c'est que je n'arrive parfois pas à faire la différence entre un possible rêve ou la réalité. Que ce soit sur des endroits où je suis allé, des gens rencontrés."

Il l'a ajouté plus loin, avec tout ce qu'il a traversé et la vie qui était la sienne à l'époque, son cerveau a logiquement dû trouver sa propre façon de fonctionner pour ne pas saturer, "J'ai commencé à jouer à l'âge de 8 ans, j'ai fait Malcolm de mes 12 ans à mes 20 ans. Et du coup, durant ma carrière j'ai toujours dû être quelqu'un, faire quelque chose. Et je pense qu'à un moment, on en arrive à un point où on commence à faire les choses machinalement, en se laissant porter. Vous faites ce que vous avez à faire, vous faites de votre mieux et puis vous oubliez..."

Une mise au point rassurante et... logique. Après tout, qui parmi vous se rappelle vraiment de ce qu'il/elle faisait lors de la troisième semaine de janvier durant l'année de ses 14 ans ?