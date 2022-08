Maison à vendre : y-a-t-il une limite pour le prix des travaux ?

Maison à vendre fait son retour sur M6 ce jeudi 4 août 2022, à partir de 21h10. Dans cette rediffusion, on va pouvoir suivre les aventures de Armande et Michel, un couple de retraités qui tente de vendre sa maison pour s'installer dans un appartement de plain-pied. Stéphane Plaza, qui a aidé Marine Lorphelin dans Recherche appartement ou maison, et Sophie Ferjani vont tout faire pour que leur maison trouve preneur.

L'agent immobilier le plus célèbre de France, qui participe grandement aux travaux de l'émission, viendra également en aide à Aurélia, Jessica et Katia, trois soeurs qui doivent vendre leur maison familiale. Maison laissée à l'abandon, jardin en friche... Stéphane Plaza, et Emmanuelle Rivassoux ont du pain sur la planche !

Y-a-t-il une limite pour le prix des travaux ?

Mais justement, qui paye les travaux, qui sont parfois nombreux ? On sait déjà que c'est la production qui prend tout en charge... Pour chaque émission, la somme dépensée serait environ de 8000 euros, précise le Journal de Saône-et-Loire.

Comme l'explique M6 au média, la production n'impose cependant pas de montant max à respecter. "Dans Maison à vendre, les travaux sont pris en charge par la production. Il n'y a pas d'enveloppe maximum mais les experts ne cessent de donner des bons plans et des astuces pour que, justement, la facture n'explose pas (...) Ils essaient aussi au maximum de réutiliser le mobilier et les objets de décoration existants.

Vu les miracles que font Stéphane Plaza, qui a récemment connu une période difficile, Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux, on peut dire que cet argent est parfaitement utilisé !