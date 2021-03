Maëva Ghennam VS Carla Moreau : bientôt la confrontation ?

Carla Moreau a-t-elle été victime de racket par la sorcière/voyante payée pour détruire la carrière de Maëva Ghennam, Manon Marsault, Julien Tanti et les autres Marseillais ? A-t-elle été menacée, violentée et forcée par la voyante ? Cette histoire devient de plus en plus compliquée à suivre, d'autant plus que Kevin Guedj dénonce aujourd'hui une supercherie de la part d'une autre candidate et clame l'innocence de sa femme. En bref, il y a de quoi s'arracher les cheveux.

Maëva Ghennam prête à se confronter à Carla Moreau ?

Maëva Ghennam n'en est pas loin, surtout qu'elle est la première visée par sa meilleure amie, ou ancienne meilleure amie, on ne sait plus trop maintenant : un jour, elle attaque violemment Carla Moreau, un autre, elle s'excuse envers elle et encore un autre, elle accuse la maman de Ruby de mentir.

Le pire dans cette histoire est que certaines personnes détiennent la vérité, mais n'ont encore balancé aucune preuve : "Moi, tout ce que je veux, c'est la vérité, on peut pas me dire un jour c'est vrai, un jour c'est faux, et jouer avec mon coeur et mon cerveau (...) JE VEUX JUSTE SAVOIR LA VERITE et qu'on arrête de jouer avec mon cerveau et se servir de moi !", a balancé Maëva sur Snapchat.

Si l'on en croit les infos du compte Instagram @lesmarseillaisadubai_, la candidate des Marseillais à Dubaï aurait décidé d'aller chercher la vérité elle-même auprès de Carla Moreau : "Maeva repart en France dans les heures qui viennent. Elle va s'expliquer avec Carla dans les heures qui viennent." Une rumeur à prendre avec des pincettes, surtout que pour le moment, Maëva Ghennam est toujours à Dubaï avec sa maman, Salya. Il se murmure aussi que Carla témoignerait enfin dans TPMP ce lundi 8 mars 2021.