Lupin saison 3 : l'équipe braquée en plein tournage, de nouveaux détails flippants dévoilés

Le gentleman cambrioleur a trouvé plus fort que lui. Alors que Netflix n'a toujours pas fixé la date de sortie de la saison 3 de Lupin, Omar Sy tourne actuellement les futurs épisodes. Sauf que ce vendredi 25 février, la série a été victime d'un braquage impressionnant. De nouveaux détails ont été dévoilés : on y apprend que les assaillants auraient débarqué avec des couteaux et auraient semé la panique à coups de tirs de mortier.