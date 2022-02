Lupin saison 3 : la série victime d'un braquage armé durant le tournage, un butin de 300 000€ volé

Alors que Lupin est réputé pour ses cambriolages façon gentleman, c'est lui qui vient cette fois-ci de se faire braquer. Ou plutôt, c'est sa série - dont la saison 3 est actuellement en tournage, qui vient de subir un tel événement. Et malheureusement pour les équipes et techniciens, principales victimes de ce drame, la méthode employée n'avait rien de douce et discrète.

Lupin victime d'un braquage

Comme le rapporte Le Parisien, c'est une vingtaine de malfrats qui a fait irruption sur le plateau de la série, situé dans le quartier du Parc, à Nanterre (Hauts-de-Seine), ce vendredi 25 février 2022. Leur objectif ? Pas de vols de bijoux ici, le but était visiblement de repartir avec le plus de matériel possible. Et c'est peu dire que leur sinistre mission a été un succès.

Ainsi, c'est aux alentours de 15 heures qu'une "vingtaine de personnes, aux visages dissimulés par des cagoules, a déboulé sur les lieux et tiré des mortiers d'artifice vers les professionnels". Devant ce chaos et la confusion, la bande aurait ensuite réussi à s'emparer d'un butin estimé à près de 300 000€, comportant notamment du matériel du tournage (possiblement des caméras, micros, écrans...), mais également certaines des affaires personnelles de l'équipe présente sur place.

Le tournage de la saison 3 arrêté ?

De quoi mettre l'avenir de la série en péril ? A priori, la réponse est non. Alors qu'un cadre de l'équipe a confié au journal que personne n'a été visé / blessé personnellement, "On n'a pas été attaqués", Netflix - contacté par l'AFP, a de son côté rappelé que "la sécurité des équipes est une priorité", ce qui laisse penser que les moyens devraient être augmentés dans les jours à venir. Oui, c'est la bonne nouvelle dans cette tragique histoire, le tournage devrait "pouvoir rependre prochainement" comme si de rien n'était.

En attendant, les différentes victimes ont déjà porté plainte et c'est le service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine qui a été chargé de cette affaire afin de retrouver les coupables. Reste tout de même à espérer qu'ils ne sont pas aussi doués pour se cacher que peut l'être le personnage d'Omar Sy.