Luna Skye hospitalisée et de nouveau au plus mal : "Je refais une infection"

Incapable de marcher ?

Encore pire, Luna serait alitée suite à cette nouvelle opération et à cette nouvelle infection. "Elle a extrêmement mal physiquement. Et Luna n'arrive pas à marcher..." écrivait un proche en story sur son compte. Luna Skye peut en tout cas compter sur le soutien de ses fans. "Je lis tous les jours vos messages de soutien et même si je n'ai pas toujours la force de répondre, ça compte énormément pour moi. Sachez que vous m'amenez beaucoup de réconfort dans tout ça et je suis très reconnaissante de vous avoir" a-t-elle écrit. On lui souhaite un bon rétablissement.