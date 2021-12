Luna Skye en France : elle se filme depuis son lit d'hôpital et donne des nouvelles sur son infection

Luna Skye hospitalisée en France : "Les choses ont été compliquées"

La chirurgie esthétique et la médecine esthétique ne sont pas à prendre à la légère. Comme plusieurs personnes, Luna Skye en a fait les frais. Avant le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 (émission qui avait été diffusée sur W9 et sur Salto), elle a fait des injections dans les fesses pour plaire à son ex Paga. Mais cela lui a valu une infection dans le sang et plusieurs hospitalisations. Après avoir été en réanimation entre la vie et la mort, puis avoir avoué que même les médecins ne savaient pas quoi faire, Luna a donné de ses nouvelles sur son état de santé.

Luna Skye a été rapatriée en France et s'est filmée depuis sa chambre d'hôpital, avant de poster la vidéo dans sa story Instagram. L'influenceuse a avoué que "ça fait trop bizarre de refaire une story". "Depuis que je suis rentrée en France je suis dans cette petite chambre d'hôpital", mais "j'ai pas à me plaindre, je suis trop contente on m'a ramené un petit sapin que j'ai décoré" a-t-elle expliqué. "Je suis désolée j'avais dit que je parlerais plus tôt sauf que les choses ont été un peu compliquées" a ajouté l'ancienne candidate du RDM.

La candidate de télé-réalité va mieux : "J'en suis pas du tout sortie" mais "au niveau de l'infection on est bien"

Elle a aussi préféré ne pas tout dire sur son état : "Je vais pas rentrer dans les détails parce que vous savez sur les réseaux tout est tout le temps modifié", "et j'ai pas envie en fait que ce soit modifié ou remonté parce que c'est vraiment une des étapes de ma vie les plus compliquées". "J'en suis pas du tout sortie" a précisé Luna, "ça fait depuis le mois de septembre que je suis enfermée et ça fait faire des choses pas terribles" mais "y'a des points positifs, je grandis beaucoup de cette expérience".

Et "au niveau de l'infection on est bien, les choses vont de mieux en mieux donc on croise les doigts pour que ça continue dans cette direction" a ajouté Luna.