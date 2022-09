Lucifer : un projet de spin-off annulé ? "On l'avait créé dans notre tête"

D'abord diffusé sur la FOX puis annulée, Lucifer a eu droit à une seconde vie grâce à Netflix. La série avec Tom Ellis et Lauren German a cartonné sur la plateforme qui a ensuite commandé plusieurs saisons. Vu le succès, certains fans pensaient qu'un spin-off serait créé et l'un des showrunners avait même partagé ses idées en 2019. Depuis ? C'est au point mort...

Un spin-off prévu... mais abandonné

A l'occasion du 1er anniversaire de la fin de Lucifer, Ildy Modrovich et Joe Henderson, les deux co-créateurs, ont évoqué le succès de la série... et parlé de la possibilité de spin-off. Interrogé par TVLine, Joe Henderson a expliqué que des séries dérivées étaient à l'origine bien prévues. Mais que s'est-il passé ? "L'une des choses sur lesquelles on s'est concentré, c'est que raconter le plus possible l'histoire de tous nos personnages, en sachant que c'était notre chance et qu'après la fin, on pourrait discuter de spin-off" a-t-il expliqué.

Pourtant, les boss de Lucifer avaient été jusqu'à créer une idée de série dérivée, centrée sur Maze (Lesley-Ann Brandt). "Quand Maze est devenue chasseuse de prime, on avait créé cette série dans notre tête" ajoute le co-créateur, ajoutant que l'équipe avait vu "beaucoup de potentiel" dans plusieurs personnages. Au final, cette idée à été mise de côté pour le bien de la série. "Par la suite, nous nous sommes reconcentrés en se disant : 'Comment on s'assure de raconter chaque histoire avec le temps que l'on a ?'" ajoute Joe Henderson.

Petite consolation, l'idée de spin-off de Lucifer n'est pas pour autant complètement abandonnée. "Si on a la chance de faire de futurs spin-off, on devra être assez intelligents pour trouver une nouvelle histoire" avoue le boss de Lucifer.