Lucifer saison 6 : Tom Ellis, Lauren German et les créateurs expliquent la fin

Ne lisez pas cet article si vous ne voulez pas être spoilé(e) sur la fin de la série Lucifer.

Lucifer saison 6 : Tom Ellis et Lauren German expliquent la fin

Après la saison 5 partie 1 et la saison 5 partie 2, les fans de Lucifer ont pu mater les épisodes de la saison 6 sur Netflix. Il s'agit de la dernière saison du show, qui se termine donc pour de bon ce coup-ci. Et alors que Tom Ellis (Lucifer Morningstar) trouve que le dénouement Lucifer est satisfaisante, il est revenu sur la fin de la série avec sa partenaire à l'écran Lauren German (Chloé Decker). Les acteurs se sont confiés à Entertainment Tonight.

"C'est doux-amer" a avoué Tom Ellis. "J'ai adoré parce que ce que je voulais désespérément qu'il se passe, c'est qu'on aborde le fait que Lucifer et Chloé ne sont pas faits du même bois, qu'il est immortel et qu'elle est mortelle" a-t-il précisé. "Chloé a besoin de vivre sa vie sur Terre. J'ai compris (son personnage de Lucifer, ndlr) quelle était ma vocation et nous avons confiance l'un en l'autre, nous allons passer le reste de notre vie ensemble au bon moment. Et j'ai pensé que c'était une fin beaucoup plus douce-amère, je vais le répéter, mais c'était une fin beaucoup plus satisfaisante pour moi qu'ils finissent juste ensemble...". "Ils sont ensemble et nous les laissons ensemble dans l'éternité. C'est exactement ce que tout le monde veut" a ajouté l'acteur.

Lauren German a elle aussi apprécié que son personnage puisse avoir sa vie à elle, sans Lucifer : "J'aime que vous puissiez voir que Chloé a vécu une vie". "Elle et Lucifer ont sacrifié beaucoup de choses l'un pour l'autre" dans cette saison 6 a-t-elle aussi souligné, "je suis humaine, pas lui. Quoi qu'il arrive, je vais mourir, non ? Et il est immortel. Et donc nous abordons ça de front et j'aime que vous puissiez voir Chloé être une mère, pour ainsi dire, et vivre sa vie avec Rory". Puis une fois morte, Chloé "se présente pour aider" Lucifer en Enfer : "J'ai trouvé que c'était une excellente façon de terminer la série".

Les showrunners expliquent que "la fin est une sorte de conclusion du pilote" de Lucifer

Tom Kapinos, Joe Henderson et Ildy Modrovich, les showrunners de la série qui avait été sauvée par Netflix, ont eux aussi expliqué la fin de Lucifer à Entertainment Tonight. Joe Henderson s'est dit "super heureux" du dénouement de la saison 5, mais quand Netflix a commandé une 6ème et dernière saison qui n'était pas prévue, voilà ce qu'ils se sont dits : "On a réalisé que ce qu'on avait tant exploré, c'est le fait que Lucifer se réconcilie avec son père et ce sentiment d'abandon. Maintenant qu'il a géré ça, si on retournait la situation sur Lucifer lui-même et qu'on faisait de lui la personne qui abandonne quelqu'un ?". "Une histoire que non seulement nous voulons raconter, mais nous aurions eu le coeur brisé de ne pas le faire" a-t-il précisé.

"La fin est une sorte de conclusion du pilote d'une certaine manière" a aussi rappelé Ildy Modrovich. Lucifer Morningstar "termine le pilote en allant voir le Dr Linda et en commençant le voyage de cet ange déchu, cette âme brisée, pour trouver une sorte de pardon et de rédemption et c'est là qu'il est. Ainsi commence le voyage de toutes ces autres âmes damnées, sur ce canapé, mais maintenant Lucifer est de l'autre côté, assis sur le siège chaud. C'était juste poétique d'une certaine façon, vous savez ?" a-t-il indiqué.

Les créateurs donnent des détails sur 2 répliques importantes dans la fin de la saison 6

Quant à la phrase de fin que Chloé dit à Lucifer ("Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'une partenaire", ndlr), "on a cette réplique depuis longtemps" a avoué Joe Henderson. Mais pourquoi Luci et Chloé finissent-ils en couple, mais pas mariés ? "Nous savions où nous voulions finir avec Lucifer et Chloé en quelque sorte ensemble pour l'éternité. Et donc mariage, pas de mariage ce n'est pas important, comme pour moi, ils sont des âmes soeurs" a répondu le showrunner.

Concernant la fin entre Lucifer et Chloé, "ça n'arrêtait pas de changer" dans la salle des auteurs. "Tom (Ellis, ndlr) avait beaucoup d'idées et nous l'avons vraiment amené dans la conversation et ça n'arrêtait pas d'évoluer et de changer et toujours dans le même genre de monde" a-t-il déclaré, "mais c'est la relation la plus importante de la série et nous ne voulions pas qu'elle ne soit pas exactement ce qu'elle devait être. Et je suis personnellement ravi parce que je pense que nous avons fini sur la bonne version".

Et concernant la réplique d'Amenadiel qui demande à Chloé : "Es-tu prête à rentrer à la maison maintenant ?", là aussi les créateurs se sont expliqués. "Je dirais que Lucifer est la maison pour elle et vice versa" a indiqué Joe Henderson. Ildy Modrovich a aussi déclaré que "l'enfer est le paradis pour elle, parce que c'est là où se trouve Lucifer".