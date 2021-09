Lucifer : avant la saison 6, voici notre top 10 des moments forts de la série

Lucifer et Chloé s'embrassent pour la 1ère fois (Saison 2, épisode 11)

Les fans de Lucifer attendaient ça avec impatience : le premier baiser entre Lucifer Morningstar et Chloe Decker (Lauren German). Et ils ont dû attendre l'épisode 11 de la saison 2 avant de voir leur voeu exaucé. Un premier bisou sur la plage pour le Diable et la détective qui a surpris le Seigneur des ténèbres lui-même. En effet, avant le baiser, Lucifer avoue à Chloe avoir compris qu'il ne la mérite pas, qu'elle est "spéciale" et qu'il "n'est pas à la hauteur". Une belle décla qui pousse Chloe à faire le premier pas en s'approchant de Lucifer pour l'embrasser !