Lucie Lucas victime de viols, ses parents n'étaient pas au courant : "Ca a été très dur pour eux"

Pendant des années, Lucie Lucas a gardé le secret sur les viols dont elle a été victime. C'est en novembre 2019 que la star de Clem, de retour le 14 septembre pour la saison 10, est sortie du silence pour témoigner sur ces abus sexuels par deux de ses anciens amours de jeunesse, un réalisateur ou encore des garçons de son école quand elle avait entre 6 et 8 ans. Ses révélations ont été un véritable choc pour ses fans, mais aussi pour ses parents qui n'étaient pas au courant qu'elle allait parler publiquement de ces traumatismes.

Dans une interview accordée à TV Grandes Chaînes, Lucie Lucas raconte : "Ce qui a été difficile avec mon témoignage sur Instagram, c'est justement vis-à-vis de mon entourage, notamment de mes parents, car ne j'avais prévenu personne quand j'ai décidé de publier ça. Ils se le sont pris dans la figure comme tout le monde, et, surtout, ce qui a été dur pour eux, c'est qu'ils ont vraiment essayé de me protéger."

La maman de trois enfants confie ensuite : "Depuis toute petite, ils m'ont toujours parlé, ils m'ont toujours dit de me méfier et ont essayé d'être très attentifs. Ça a été très dur pour eux de voir que, malgré tout, j'avais pu vivre tout ça. Il faut réussir à se reconstruire au fur et à mesure, mais ce n'est pas facile. Le côté positif dans cette situation, c'est le fait de ne pas se laisser anéantir, d'avancer et de se pardonner soi-même, car on a une culpabilité énorme, même si on n'est pas coupable. C'est important aussi de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, car vivre dans la rancoeur ne rend pas heureux."