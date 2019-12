Love Actually : Keira Knightley ne comprend pas le succès du film

Pas un film culte pour Keira Knightley

Pour beaucoup de personnes, Noël rime avec Love Actually. Une petite tradition qui fait le bonheur de tout le monde, mais que ne comprend pas vraiment... Keira Knightley, l'une des stars de ce film choral. Interrogée à son sujet par le Toronto Sun, l'actrice a même fait une drôle de révélation : "Je n'ai aucune idée [de ce qui explique ce succès]. Personnellement, je n'ai vu ce film qu'une seule fois, au moment de sa Première au cinéma. Donc je ne suis pas vraiment la mieux placée pour en parler. (...) Le regarder si je tombe dessus par hasard ? Non. Ça remonte à quoi ? 17 ans ou un truc du genre ?".

Un succès qui comble l'actrice

Néanmoins, l'interprète de Juliet est heureuse de voir le film vivre à travers le temps. Elle l'a rappelé, un tel destin était loin d'être évident au moment de sa sortie en 2003 : "La vie de ce film est extraordinaire parce qu'il n'a pas réellement cartonné au cinéma. Notamment aux USA. Ça n'est que 4 ou 5 ans plus tard qu'il a commencé à être ce petit événement à Noël".

Or, aujourd'hui, à sa grande surprise, "c'est désormais un carton partout, et même étrangement plus grand aux USA qu'il ne l'est en Angleterre". De quoi lui donner des envies de suite ? C'est malheureusement peu probable, même si le casting s'est récemment réuni pour la bonne cause. Tant pis, on se contentera donc d'un 572ème visionnage de l'original.