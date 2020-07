Les trottinettes vont être bridées sur les Champs pour éviter les rodéos

Si, depuis la fin du confinement, les vélos ont fait leur grand retour, à tel point que certaines grandes villes comme Paris ont transformé les voies pour voitures en pistes cyclables. Mais cela ne veut pas dire que les trottinettes ont disparu, bien au contraire. Elles sont aussi toujours nombreuses... et parfois dangereuses. Si un décret a été déposé pour intégrer ces véhicules au code de la route, cela n'a pas vraiment calmé les choses. Depuis quelques temps, les rodéos à trottinettes électriques mais aussi sous gaz hilarant inquiètent. Chaque week-end, à la tombée de la nuit, des jeunes inhalent du protoxyde d'azote et s'amusent à slalomer à plus de 25km/h entre les voitures et les passants.

Les rodéos à trottinettes électriques sous gaz hilarant sèment la panique

De quoi semer la panique au milieu des passants, qui sont nombreux à s'en plaindre auprès de la mairie de Paris. Non seulement la vitesse est un danger, mais la consommation de protoxyde d'azote peut provoquer des hallucinations ainsi qu'une perte d'attention et donc de réflexe. Sans parler du danger d'intoxication. En trois ans, 66 intoxications au protoxyde d'azote ont été enregistrées par les centres antipoison. Edouard Lefebvre, délégué général du Comité Champs-Elysées a poussé un coup de gueule auprès de BFMTV : "Ca ne peut plus durer comme ça. Les patrons de bistrot sont inquiets pour leur commerce, pour leurs clients, leurs salariés. Passer avec un plateau en terrasse et se retrouver entre trois ou quatre gars qui foncent, c'est compliqué".

Les trottinettes bridées à 8km/h sur les Champs

Une solution proposée : brider les trottinettes. Jeanne D'Hauteserre, maire LR du VIIIe arrondissement, en appelle à la responsabilité des constructeurs : "Nous demandons une limitation, par les opérateurs, à 8 km/h", contre 20 km/h actuellement. En réaction, certaines marques Lime, Dott et TIER ont décidé de limiter la vitesse maximale à 8km/h sur les Champs-Élysées "le vendredi soir et le samedi soir entre 10h et 6h du matin". A Lyon, l'adjoint au maire, Jean-Yves Sécheresses, espère carrément interdire ces véhicules le plus rapidement possible...