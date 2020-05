Les trottinettes électriques bientôt interdites à Lyon ? La Mairie lance une sérieuse menace

Les trottinettes électriques bientôt interdites à Lyon ?

La mairie de Lyon entre en guerre contre les trottinettes électriques ! Face à l'augmentation des incivilités de la part de nombreux Lyonnais, surtout depuis le début du déconfinement, l'adjoint au maire, Jean-Yves Sécheresses, espère bien interdire ces véhicules le plus rapidement possible : "ces comportements ne peuvent plus durer", s'énerve-t-il.