Les Simpson ont-ils prédit l'attaque au Capitole ? Les images qui bluffent les internautes

Un épisode encore prémonitoire ?

Dans cet épisode qui semble une fois de plus visionnaire, Homer Simpson est au bureau de vote. Il veut voter pour Judith Sheindlin alias "Judge Judy", une célèbre juge qui a sa propre émission de télé-réalité aux Etats-Unis. Sauf que sa fille Lisa Simpson lui rappelle qu'elle n'est pas candidate et que son vote est très important pour éviter de se retrouver encore une fois sous la présidence de Donald Trump. Alors que le père de famille plus fan de bière Duff que d'acte citoyen voit défiler devant ses yeux toutes les horreurs qu'a dit ou fait Donald Trump ces 4 dernières années... il se réveille.

Car oui en fait, Homer dormait. Ce n'était qu'un rêve. Pendant que sa femme Marge est allée voter pour le prochain président des Etats-Unis, il faisait sa sieste dans un hamac dans son jardin. Et quand Marge arrive pour lui dire qu'il aurait dû voter avec elle au lieu de dormir, Homer lui assure que ce n'est pas son seul vote qui peut changer les choses. Et là, les téléspectateurs se retrouvent le 20 janvier 2021, jour de passation de pouvoir entre le président sortant et le nouveau président des USA. Et c'est à ce moment là que les scènes de chaos, dont celle au Capitole, s'enchaînent.

Non seulement les créateurs des Simpson avaient prédit une attaque du Capitole, mais en plus ils avaient imaginé que ça se passerait en janvier 2021.