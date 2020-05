Les Simpson : épidémie + abeilles tueuses, la série avait (encore) tout prédit

La série voit l'avenir

Les Simpson n'est pas une comédie comme les autres. En plus d'être immortelle - sa 31ème saison est actuellement diffusée aux USA, d'accueillir régulièrement les plus grandes stars de la planète à Springfield et de rendre hommage à la pop-culture, la série de Matt Groening est surtout capable de prédire l'avenir.

Depuis ses débuts en 1989, Homer et sa famille ont prédit - avec des années d'avance, des événements au Superbowl, des inventions technologiques ou encore l'élection de Donald Trump. Et forcément, à l'heure où le monde s'est mis en pause à la suite de l'épidémie de Covid-19, tous les regards se sont tournés vers elle afin de savoir si elle avait également imaginé un tel scénario. Réponse ? Oui. Et doublement.

Double prédiction pour les Simpson

Dans l'épisode 21 de la saison 4, on y découvre en effet que les scénaristes avaient déjà imaginé une pandémie mondiale venue tout droit de Chine - surnommée 'La grippe d'Osaka', et que les citoyens manifesteraient dans les rues afin de réclamer des vaccins et ainsi retrouver leur liberté. Un peu facile comme prévision ? Oui, mais Les Simpson ne s'était pas arrêtée là.

Vous pouvez le constater ci-dessous, dans ce même épisode, les habitants de Springfield s'attaquaient également à un camion blanc confondu avec un véhicule médical et relâchaient par accident... des centaines d'abeilles tueuses. Le twist ? Pour la première fois, les USA sont justement en train de faire face à une invasion du Vespa mandarinia, un frelon géant tueur d'abeilles et d'hommes. Deux prévisions pour le prix d'une, qui dit mieux ?

On comprend désormais pourquoi la Fox n'ose pas annuler la série. Et si la fin des Simpson signifiait également la fin de notre monde ?