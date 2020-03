Les Simpson : une prédiction sur le coronavirus ? Un scénariste en colère face aux détournements

Non, Les Simpson n'a pas prédit le Coronavirus

On le sait, Les Simpson est bien plus qu'une simple comédie animée. Depuis près de 31 ans, la série de Matt Groening nous fait rire, mais surtout, elle prédit avec (quasi) précision les événements futurs. Superbowl, Coupe du Monde, nouvelles technologies... on ne compte plus le nombre de ses intrigues/blagues finalement liées à l'actualité quelques années plus tard.

Aussi, quand l'épidémie actuelle de coronavirus a commencé à frapper le monde entier, de nombreux internautes se sont amusés à faire le lien avec l'épisode 24 de la saison 4 des Simpson, 'Marge in Chains', diffusé le 6 mai 1993 aux USA. En effet, cet épisode voyait Springfield être victime d'une grippe à la suite de la contamination d'un paquet préparé au Japon par un salarié malade.

Un détournement de mauvais goût

Problème, là où ces coïncidences sont généralement bon enfant, les détournements actuels ne font pas du tout rire l'équipe créative de la série animée, la faute à des blagues de mauvais goût (on parle d'une épidémie qui a déjà causé des milliers de morts) et à des utilisations/memes racistes.

Au micro du Hollywood Reporter, Bill Oakley - co-scénariste du fameux épisode, a notamment déclaré, "Je n'aime pas voir l'épisode être utilisé à des fins néfastes. L'idée même que certaines personnes l'utilisent pour faire passer le coronavirus comme un plan asiatique est terrible. Tenter de blâmer l'Asie pour ça... je trouve ça répugnant !"

Un épisode cartoonesque, pas réel

Par la suite, Bill Oakley a rappelé combien il était idiot de détourner l'épisode des Simpson - qui s'inspirait de "la grippe de Hong Kong en 1968", et de l'utiliser de façon malintentionnée : "C'était censé représenter quelque chose d'absurde, que quelqu'un tousse sur une boite et que le virus survive près de 8 semaines. C'était cartoonesque."

Oui, pour ceux qui l'auraient oublié, Les Simpson est une comédie et n'a absolument pas vocation à représenter la réalité : "On a fait exprès de rendre ça cartoonesque car nous voulions rendre ça idiot pas effrayant, et encore moins propager de mauvaises intentions. C'est d'ailleurs pour cela que le virus [représenté par un nuage vert et des points rouges] se comporte comme un vrai personnage de cartoon et de façon irréaliste".

Homer peut souffler, il a trouvé plus stupide que lui !