Les Simpson immortelle ? La série pourrait ne jamais avoir de fin à la télévision

A la rentrée prochaine, la Fox diffusera la saison 33 des Simpson, qui sera notamment portée par quelques bouleversements du côté de son casting. Une longévité impressionnante, qui permettra à la comédie culte de Matt Groening de continuer à faire son bonhomme de chemin dans les livres d'histoire. Pourtant, comme l'a confié Mike Reiss (producteur et scénariste), un tel succès n'est en réalité pas très étonnant.

Une série faite pour ne jamais s'arrêter

"La série a été pensée comme étant capable de durer éternellement" a-t-il sobrement révélé à Métro. Qu'entend-il par là ? "Les Simpson traite simplement du monde, de l'humanité, de ce qui se passe à travers le globe, ce que l'on fait en tant qu'humains".

Un concept suffisamment large aux limites invisibles, qui permettrait ainsi à la série de se renouveler constamment, "Si on devait arrêter la série, ça reviendrait à dire que nous avons exploré tout ce que l'être humain est capable de faire et tout ce qui est capable d'exister dans ce monde". Or, on s'en doute, c'est impossible.

Le producteur optimiste pour l'avenir des Simpson

Une façon de penser implacable, qui lui permet donc de se montrer optimiste pour l'avenir, "Tout ce qui permet de couvrir l'actualité devrait continuer parce qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête, comme le Saturday Night Live ou le Daily Show. C'est une série qui peut continuer indéfiniment."

Par ailleurs, Mike Reiss croit tellement en l'immortalité des Simpson que même une possible annulation ne l'inquiète pas. Selon lui, la série ne pourra jamais véritablement disparaître des écrans, "Même si elle venait à être annulée, 5 ans plus tard elle serait déjà rebootée, il y aurait des spin-offs..." Surtout, il l'a rappelé, "il y aurait forcément un nouveau film Simpson", qui est l'un des projets les plus attendus des fans.

Bref, Homer et sa famille nous enterreront tous, c'est désormais officiel !