Les Simpson : un 2ème film toujours en préparation ? Al Jean donne des nouvelles

Toujours à l'antenne de la chaîne FOX aux Etats-Unis où la saison 31 est en cours de diffusion, Les Simpson a aussi eu du succès en salles obscures. Le film dédié aux habitants de Springfield et sorti à l'été 2007 a rapporté un peu plus de 527 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 75 millions de dollars. En juillet dernier, le créateur Matt Groening avait affirmé qu'un second long métrage était en développement mais qu'il ne verrait pas le jour avant longtemps.

Al Jean donne des nouvelles du projet

Interrogé par Slash Film, Al Jean a donné des nouvelles du projet. Ne vous attendez d'ailleurs pas à le voir rapidement en salles : le producteur et showrunner a confirmé les propos de Matt Groening, expliquant que l'équipe prend son temps pour cette suite. "Nous en sommes au tout, tout début du développement. Nous aimerions faire un film pour Disney (la 20th Century FOX ont été rachetés par l'entreprise en 2019, ndlr) mais ça n'arrivera pas la semaine prochaine ou l'année prochaine." a-t-il précisé.

Dans son interview, Al Jean se confie aussi sur ce qui retarde le projet. "Nous ne voulons le faire que si l'idée mérite d'avoir un autre film. Nous ne voulons pas faire plus de Simpson juste pour l'argent ou pour avoir plus de choses à proposer. Nous le ferons si nous pensons que c'est une histoire géniale que nous voulons raconter" a-t-il expliqué, ajoutant que l'équipe penche plus pour une nouvelle histoire plutôt qu'une simple suite. Bref, on a le temps de voir venir.