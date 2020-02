Les Marseillais aux Caraïbes : qui est Mawi, la bookeuse sexy ?

Mawi Durán de son nom complet est la nouvelle bookeuse qui a beaucoup fait rire les participants des Marseillais aux Caraïbes. En effet, alors que Julien Tanti et Manon Tanti ont confié à PRBK vouloir un 2ème enfant (eux qui sont déjà parents de Tiago), ils ont révélé à Télé Loisirs que Mawi est très drôle et sympa. "Elle a été une des bookeuses les plus rigolotes que l'on ait eues sur les Marseillais. Des fois, elle se tapait des délires toute seule" a ainsi déclaré Manon Tanti, son mari précisant qu'elle a su se faire respecter quand il le fallait : "Elle a été une bookeuse très gentille. Elle n'a pas eu peur d'envoyer des billets d'avions aux Marseillais qui avaient oublié qu'on était là pour travailler. Elle a su être sévère quand il le fallait".

Blogueuse, vegan, en couple... Les choses à savoir sur elle

En dehors de trouver différents jobs pour les candidats des Marseillais aux Caraïbes, Mawi est avant tout une présentatrice TV et radio en Espagne.

En plus de l'animation, elle a lancé il y a un an sa chaîne YouTube. L'influenceuse y partage des vidéos de yoga à Ibiza, des exercices qu'elle utilise dans sa routine sportive, des recettes de cuisine vegan, des vlogs et a même posté une cover de la chanson Je veux de Zaz. Sportive et gourmande, Mawi détient également un blog à son nom où elle publie des photos de ses voyages ou encore des recettes vegan. Car oui, comme de plus en plus d'anonymes et de célébrités, la belle est vegan, comme c'est indiqué sur son profil Instagram. Celle qui est suivie par plus de 12 000 abonnés sur le réseau social a même créé un compte Insta, Green Love Soul, pour y mettre toutes ses idées de gâteaux et bons plats 100% végétariens.

Côté coeur, Mawi Duràn est en couple avec un certain @jaferreirag, dont le compte Instagram est privé. Sorry, elle n'est donc plus sur le marché.