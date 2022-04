Les Marseillais au Mexique : Mélanie Orl quitte l'aventure le coeur brisé et en larmes (exclu)

Mélanie Orl ne s'attendait pas à ça quand elle a débarqué dans Les Marseillais au Mexique lors du jeu des problèmes. La jeune femme a appris que son ex, Greg Yega, s'était mis en couple avec Cynthia et qu'il entretenait une relation toujours aussi ambigüe avec Maëva Ghennam.

Finalement, au fil des jours, les deux exs se sont quand même rapprochés et on a pensé à un retour du couple. Mais Bebew est encore retombé dans ses travers... Il a embrassé Maëva Ghennam et a pris la décision de se focaliser sur elle. Un choix que Mélanie ne peut supporter. Dans l'épisode de ce mercredi 20 avril 2022, l'ex de Dylan Thiry va annoncer à sa copine Giuseppa qu'elle veut quitter le tournage.

"Je ne peux pas rester dans la même maison que lui"

"Je ne me sens pas de rester ici. Je vais partir le plus rapidement possible pour en voir le moins possible", a-t-elle expliqué à la chérie de Paga. "J'ai toutes les réponses à mes questions. Je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Aujourd'hui, je me sens incapable de voir un rapprochement entre Greg et Maëva se passer devant moi. Je n'ai pas envie de rester pour qu'il m'inflige encore une souffrance. Ce n'est pas possible" affirme-t-elle, en larmes, en salle d'interview.

"Je ne peux pas rester dans la même maison que lui. Je ne peux pas le voir faire ses trucs. Je ne peux pas, ce n'est pas possible" dit-elle dans les bras de Giuseppa qui lui répond en pleurs : "Je t'aime trop. J'ai trop de la peine pour toi. Tu ne mérites tellement pas ça".

Finalement, elle aurait peut-être mieux fait de rester puisque la relation entre Greg et Maëva Ghennam n'a pas duré et que, depuis quelques semaines, Bebew tenterait même de la reconquérir !