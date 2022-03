Les Marseillais au Mexique : dernière saison avant la fin du programme ? Paga réagit

Les fratés sont apparus sur nos écrans en 2012 dans Les Marseillais à Miami. On découvrait ainsi plusieurs jeunes fêtards du sud de la France venus conquérir les Etats-Unis. Depuis, les candidats ont été renouvelés et ils ont découvert de nombreux pays. Seul Julien Tanti et Paga ont participé à toutes les saisons du programme. Ils sont encore à l'affiche des Marseillais au Mexique, qui a débuté le 21 février 2022 sur W9. Le papa de Tiago et Angelina a d'ailleurs récemment laissé planer le doute en laissant entendre qu'il pourrait s'agir de la toute dernière saison.

Des audiences en baisse

Les audiences des Marseillais au Mexique étaient satisfaisantes lors des premiers épisodes avec 726 000 téléspectateurs pour le grand retour de l'émission. Un succès peut-être dû au grand piège mis en place par la production, qui a fait intégrer de faux candidats : Antony, déterminé à prendre la place de chef de Julien, Esteban, qui s'est fait passer pour un ex de Giuseppa venu pour la reconquérir, et Ileana qui a brillamment joué une fan très flippante de Maëva Ghennam. Mais au fil des jours, les audiences ont baissé (l'épisode du 10 mars n'a par exemple rassemblé que 392 000 fans devant leur télé), faisant revenir les rumeurs sur une fin prochaine de l'émission.

Paga rassure

Lors d'un questions / réponses sur son compte Instagram, Paga, candidat emblématique, a tenu à démentir les "on dit". "Oui il y aura une nouvelle saison des Marseillais. On finit celle qui est au Mexique. Et contrairement à ce que certains peuvent prétendre, les audiences sont très bonnes. En vrai, il y a la nouvelle plateforme qui s'appelle Salto. Il y a donc une petite baisse des audiences sur W9. Mais le cumulé est énorme. On est content et ça continue !" affirme le petit ami de Giuseppa. Ouf ! Nous sommes rassurés !