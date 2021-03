Les Kassos de retour avec une saison 5 : la date de diffusion dévoilée

Les Kassos de retour : la date diffusion de la saison 5 révélée

Bonne nouvelle pour les fans de la série animée réservée aux adultes, Les Kassos ! La saison 5 arrive bientôt. La date de diffusion a même été dévoilée : Les Kassos seront de retour le 29 mars 2021 sur Canal+ Décalé et MyCanal, et prochainement sur YouTube. C'est le studio Bobby Prod, leader européen de l'animation pour adultes, qui a annoncé la bonne nouvelle dans un communiqué. Une vidéo baptisée "Devine qui est de retour ?" a même été postée sur la chaîne YouTube des Kassos, pour teaser la saison 5.

Cette saison 5 des Kassos sera composée de 16 épisodes au total. Et l'assistante sociale des Kassos sera de retour de son année passée à la Martinique. "Finalement, je ne suis pas partie définitivement en Martinique. Je suis de retour pour écouter vos doléances" explique-t-elle même derrière son bureau.

Une série d'animation très drôle pour les grands, avec des références à la pop culture

Les Kassos cumulent 500 millions de vues et plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Mais si vous ne connaissez pas encore la série d'animation déjantée, sachez qu'elle s'inscrit dans la même veine que Bojack Horseman, Big Mouth ou encore South Park. Un humour corrosif avec des répliques mordantes, et des personnages mythiques totalement revus et corrigés.

Vous y verrez des persos de la pop culture comme Naruto, Link du jeu vidéo Zelda, Super Mario, Lara Croft, Astérix, les princesses Disney, les marcheurs blancs de Game of Thrones, les héros de Stranger Things, les mutants de X-Men, le Joker, ou encore les YouTubeurs EnjoyPhoenix qui avait été violement parodiée et Squeezie qui s'était autoparodié, mais comme vous ne les avez jamais vu ! Ils se retrouvent face à un quotidien loin des paillettes, voire morose, et face aux problèmes de tout le monde : soucis d'argent, problèmes de couple... Bref, des héros des des héroïnes qui sont en fait des cas sociaux. Et c'est très drôle !