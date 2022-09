Les exigences du roi Charles III complètement bidons ? Son ancien majordome réagit

Le roi Charles III exigent ? "C'est complètement inventé" assure un ancien majordome

D'après les rumeurs, le prince Charles devenu le roi Charles III depuis la mort de sa mère, la reine d'Angleterre Elizabeth II, aurait une grosse (et folle) liste d'exigences. Il emmènerait sa propre lunette de toilettes et son propre PQ partout, ses lacets seraient repassés, ses valets mettraient le dentifrice sur sa brosse à dent chaque matin... Grant Harrold, ancien majordome du monarque, a réagi à ces rumeurs "étranges" auprès d'ET Online. "Quelqu'un m'a dit : 'Oh, vous avez dû transporter le siège des toilettes ?'. Et j'ai répondu : 'Quel siège de toilettes ?' Je n'ai jamais entendu cela" a-t-il assuré, démentant donc la liste d'exigences du souverain.

"Pourquoi repasserait-on des lacets de chaussures ? Cela n'a même pas de sens" a-t-il ajouté, "C'est complètement inventé et je ne sais pas d'où viennent ces commentaires. Je ne sais pas pourquoi ils les disent. Je ne sais pas ce qu'ils essaient d'en tirer, parce que c'est juste idiot. C'est juste triste que les gens veuillent se concentrer sur ce genre de choses".

"C'est un homme extraordinaire"



Alors que Charles III est accusé de racisme et a déjà créé plusieurs polémiques, notamment à cause d'un stylo, le roi a été défendu par son ex-employé. Grant Harrold a déclaré à propos du père du prince William et du prince Harry : "C'est un homme extraordinaire. Il est comme sa mère. Il est drôle, il a de l'esprit, il est dans la tradition. (...) Je pense qu'il sera un bon roi, personnellement, parce que j'ai vu comment il est en tant que personne". "Le problème qu'il a c'est que tout le monde aimait la reine, même si vous n'aimiez pas la monarchie, tout le monde aime la reine" a-t-il expliqué, "Je pense que les deux prochaines années seront assez difficiles pour lui, les gens observant ce qu'il fait, comment il le fait, quels changements il fait".

Même son de cloche pour Camilla, la reine consort. "C'est une femme adorable. C'est une femme vraiment gentille, elle travaille dur, elle est aussi orientée vers la famille. Je pense que ce sera difficile à faire, mais je pense qu'elle le fera bien" a-t-il confié, "Elle est très bien avec lui", "ils forment une équipe. C'est une équipe. Ce sont les meilleurs amis du monde".

Il est "triste" qu'Elizabeth II soit décédée avant que le prince William et le prince Harry ne se soient réconciliés

Quant à la reine Elizabeth II, l'ancien majordome de Buckingham Palace a déclaré à son sujet : "C'était une personne merveilleuse... Elle était juste tellement terre à terre, amusante, avec un incroyable sens de l'humour. (...) Je me souviens qu'une fois, alors que je marchais avec elle dans un couloir, elle s'est soudain mise à courir le long du couloir pour entrer dans une autre pièce... J'ai fait une sorte de trot pour essayer de la suivre, mais sans la dépasser. Nous sommes entrés dans la pièce, elle se tenait derrière une chaise, m'a regardé, m'a souri et m'a fait une sorte de clin d'oeil" et "je me souviens avoir pensé : 'Est-ce qu'on vient de faire quelque chose d'amusant ?'. C'est la première fois que j'ai ressenti, wow, cette dame a vraiment un sens de l'humour féroce".

Grant Harrold admire aussi la reine d'Angleterre pour la "relation incroyable avec ses enfants, ses petits-enfants" qu'elle avait avec eux. Et il s'est dit "triste" qu'Elizabeth II soit décédée avant que le désaccord entre le prince William et le prince Harry ne soit "complètement résolu". Pour rappel, il y a des tensions entre les frères depuis qu'Harry et Meghan Markle ont mis un terme à leurs obligations royales et ont fait de révélations fracassantes sur la famille royale britannique.

"Je ne comprends pas comment ça a pu devenir aussi grave, parce que tous les deux avaient l'habitude de parler toute la journée" a-t-il précisé, "Je pense que récemment, l'un des seuls points positifs avec le positif autour de la mort de la reine, c'est le fait qu'on les a vu faire des trucs ensemble", ces funérailles "c'est presque comme un bouton de réinitialisation".