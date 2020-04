Les Bracelets rouges saison 3 : l'autre fin beaucoup moins joyeuse imaginée par les scénaristes

La fin de la saison 3 des Bracelets rouges semble le confirmer : Thomas, Clément, Mehdi, Côme, Louise, Roxane et les autres ne seront plus au programme pour la possible saison 4 qui devrait accueillir de nouveaux personnages. Audran Cattin a en tout cas confié à PRBK que l'histoire des personnages était terminée. Malgré son accident de la route, Mehdi (Azize Diabaté) n'est donc pas mort dans le dernier épisode. Mais d'autres personnages étaient en danger si on en croit le scénariste Nicolas Cuche.

Deux personnages ont failli avoir une fin différente

Interrogé par Ouest France, le scénariste des Bracelets rouges a confié que la fin de la saison 3 de la série n'a pas toujours été si positive, loin de là ! Il explique notamment qu'il a été plutôt "compliqué" de concevoir cet épisode 8, censé clore l'histoire des personnages présents depuis la saison 1 et que la fin que vous avez pu voir n'était pas celle imaginée à l'origine. "Ce n'est pas ce qui était prévu dans la trame initiale, quand nous avons bâti l'arche de cette saison. Il y a eu, jusqu'à la veille du tournage du dernier épisode, beaucoup de discussions et de remises en question." a-t-il confié.

Alors qu'est-ce-qui avait été évoqué entre les scénaristes ? Une rechute pour Nour (Hanane El Yousfi) et la mort de Jessica (Capucine Valmary). "Nour, la petite nouvelle touchée par un cancer du sein, faisait une rechute sévère au moment de la sortie de Clément, mais elle lui mentait pour ne pas gâcher la fête. Il a aussi été question que Jessica meure, atteinte de leucémie." dévoile Nicolas Cuche. A la fin de l'épisode 8, on pouvait voir les deux ados sorties de l'hôpital et avec des cheveux rigolant, allongées dans l'herbe.

Pourquoi la saison 3 s'est bien terminée pour les personnages ?

Nicolas Cuche a également défendu le choix de donner une fin positive et pas tragique aux ados. "Je voulais avant tout boucler une boucle. Et faire mourir un personnage à la fin de l'aboutissement d'une trajectoire ne me plaisait pas. Ça n'a pas été une injonction de la chaîne. Nous n'avions juste pas le coeur à ça !" a-t-il déclaré, toujours Ouest France.