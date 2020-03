Les Bracelets rouges saison 3 : Clément va-t-il mourir ? Tom Rivoire sème le doute

C'est une série qui adore nous faire souffrir. Au fil des deux saisons des Bracelets rouges, on a versé de nombreuses larmes devant le parcours de Thomas (Audran Cattin), Roxane (Louna Espinosa), Clément (Tom Rivoire), Mehdi (Azize Diabaté) et des autres. Dans la saison 1, c'est la mort de Sarah (Esther Valding) qui a choqué tout le monde et la saison 2 n'était pas sans émotion avec la greffe de Louise (Mona Berard). Dans la saison 3, les adolescents sont séparés puisqu'ils sont nombreux à avoir quitté l'hôpital. Tous sauf Clément qui a fait une rechute.

"C'est inquiétant"

Alors, Clément sera-t-il la nouvelle victime des Bracelets rouges ? Dans l'épisode diffusé ce lundi (il n'y en a eu qu'un seul suite à l'allocution d'Emmanuel Macron), le personnage a appris qu'il n'avait que très peu de chances de s'en sortir. Mais en même temps, les fans le savent, l'histoire de l'ado est basée sur la vie d'Albert Espinosa qui a créé la série originale espagnole Polseres vermelles et qui est toujours en vie.

Rassurant ? Oui mais non selon Tom Rivoire qui s'est confié dans une interview donnée à nos confrères d'Allociné. "Le fait que l'histoire de Clément s'inspire de celle d'Albert Espinosa a quelque chose de rassurant parce qu'Albert a vaincu la maladie et est en vie" a confié l'acteur avant d'ajouter : "Clément n'a que 3% de chances de s'en sortir dans la saison 3 donc j'ai quand même envie de dire que c'est inquiétant. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans cette série." Traduction : ce n'est pas gagné pour la survie de Clément ! Préparez les mouchoirs au cas où...

La saison 3 des Bracelets rouges continue tous les lundis sur TF1.