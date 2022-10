Les Anneaux de pouvoir : cette grosse révélation met fin à une longue théorie des fans

Après plusieurs semaines de perplexité concernant ses oreilles elfiques et son statut de chef des Orcs, l'épisode 6 des Anneaux de Pouvoir cache quelques éléments de réponse dans sa bataille brutale pour le sort des Terres du Sud. Alors que le plan d'Adar était de revendiquer la région de la Terre du Milieu pour lui-même et d'en faire une maison pour les Orcs sous son commandement, Galadriel (Morfydd Clark), Halbrand (Charlie Vickers) et les humains de Númenor ne lui ont pas facilité la tâche : ils ont réussi à déjouer son plan et à le capturer.

Une révélation importante jamais faite jusqu'à présent

Après des semaines de questions, l'interrogatoire de Galadriel nous a apporté la réponse à qui et ce qu'est vraiment Adar, et l'a fait à travers une partie de l'histoire jusque-là considérée comme inconnue dans la mythologie de Tolkien et qui n'avait pas fait partie des trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

Comme l'ont révélé ses oreilles, Adar était bien un elfe dans le passé, mais a été corrompu par Morgoth au cours du Premier Age et, comme certains de ses compagnons, a fini par devenir méchant et se mettre à son service. Morgoth a alors effectué diverses expériences sinistres sur lui et sur d'autres, créant ainsi quelque chose de nouveau à partir d'eux grâce à la magie noire. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus les premiers Orcs.

>> Les Anneaux de pouvoir : Galadriel, Elrond, Nori... à quoi ressemblent les acteurs dans la vie ? <<

Avec la révélation de qui est vraiment Adar, la série de Prime Vidéo met fin une fois pour toutes aux spéculations sur sa véritable identité en tant que successeur de Morgoth, (alias Sauron), mais va également plus loin en révélant le véritable lien entre Adar et Sauron, qui place le premier très loin d'être un homme de main du second.

En fait, c'est là que réside la grande surprise des Anneaux de pouvoir, puisque Adar et ses Orcs, loin d'être au service de Sauron, ont depuis longtemps perdu confiance en lui à cause des effusions de sang qu'il a provoquées dans ses rangs. Ils ont donc parié sur un nouveau chef qui l'a tué et a essayé de leur trouver une nouvelle maison dans les Terres du Sud, qui a fini par devenir le mont Destin (Mount Doom en VO) après l'éruption. Ainsi, loin d'être sur le point de se révéler comme le grand mal qui sommeille sur la Terre du Milieu, Sauron se retrouve seul et sans aucune armée d'Orcs à ses côtés. Un espace vide dans la mythologie de Tolkien autour duquel nous avons encore besoin de plus de réponses et une réponse particulièrement pressante : Où se cache Sauron ?

Article écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.